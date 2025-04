Hohenstein-Ernstthal: Pkw stößt mit Bus zusammen

Offenbar war ein Vorfahrtsfehler schuld an der Kollision. Verletzt wurde niemand.

Bei der Kollision eines Pkws mit einem Bus ist in Hohenstein-Ernstthal erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Freitag meldete, war am Vortag gegen 12 Uhr ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf der Schulstraße in Richtung Schubertstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein MAN-Bus die Straße Dr.-Wilhelm-Kühl-Platz in...