Hohenstein-Ernstthal: Sachsenring-Sportwarte packen bei Bergung von Rennautos und Motorrädern richtig an

Landen bei Rennen auf dem Sachsenring Fahrzeuge im Kiesbett, kommt es für die Helfer nicht nur aufs Tempo an. Sie müssen auch an Motorradfelgen, Sicherheit und vieles mehr denken.

Rennautos der Tourenwagenmeisterschaft oder Motorräder, mit denen die weltbesten Rennfahrer beim Grand Prix auf dem Sachsenring unterwegs sind, bringen zwar weniger Gewicht auf die Waage als Serienfahrzeuge, doch Leichtgewichte sind sie keinesfalls. Mehr als 200 Kilogramm wiegen die Motorräder, Tourenwagen knapp anderthalb Tonnen. Landen sie... Rennautos der Tourenwagenmeisterschaft oder Motorräder, mit denen die weltbesten Rennfahrer beim Grand Prix auf dem Sachsenring unterwegs sind, bringen zwar weniger Gewicht auf die Waage als Serienfahrzeuge, doch Leichtgewichte sind sie keinesfalls. Mehr als 200 Kilogramm wiegen die Motorräder, Tourenwagen knapp anderthalb Tonnen. Landen sie...