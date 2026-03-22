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Finn Helbig (l.) und Daniel Müller bei der Bergeübung in Kurve 1 des Sachsenrings.
Finn Helbig (l.) und Daniel Müller bei der Bergeübung in Kurve 1 des Sachsenrings. Foto: Markus Pfeifer
Vier Leute und eine Spezialstange mit Gurt werden bei Motorrad-Bergungen gebraucht.
Vier Leute und eine Spezialstange mit Gurt werden bei Motorrad-Bergungen gebraucht. Foto: Markus Pfeifer
Anke Leistner mit der Steuertechnik für die Lichtanlage, die es zusätzlich zu den Flaggen gibt.
Anke Leistner mit der Steuertechnik für die Lichtanlage, die es zusätzlich zu den Flaggen gibt. Foto: Markus Pfeifer
Rund 100 Sportwarte haben die Weiterbildung auf dem Sachsenring absolviert.
Rund 100 Sportwarte haben die Weiterbildung auf dem Sachsenring absolviert. Foto: Markus Pfeifer
Finn Helbig (l.) und Daniel Müller bei der Bergeübung in Kurve 1 des Sachsenrings.
Finn Helbig (l.) und Daniel Müller bei der Bergeübung in Kurve 1 des Sachsenrings. Foto: Markus Pfeifer
Vier Leute und eine Spezialstange mit Gurt werden bei Motorrad-Bergungen gebraucht.
Vier Leute und eine Spezialstange mit Gurt werden bei Motorrad-Bergungen gebraucht. Foto: Markus Pfeifer
Anke Leistner mit der Steuertechnik für die Lichtanlage, die es zusätzlich zu den Flaggen gibt.
Anke Leistner mit der Steuertechnik für die Lichtanlage, die es zusätzlich zu den Flaggen gibt. Foto: Markus Pfeifer
Rund 100 Sportwarte haben die Weiterbildung auf dem Sachsenring absolviert.
Rund 100 Sportwarte haben die Weiterbildung auf dem Sachsenring absolviert. Foto: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Sachsenring-Sportwarte packen bei Bergung von Rennautos und Motorrädern richtig an
Von Markus Pfeifer
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Landen bei Rennen auf dem Sachsenring Fahrzeuge im Kiesbett, kommt es für die Helfer nicht nur aufs Tempo an. Sie müssen auch an Motorradfelgen, Sicherheit und vieles mehr denken.

Rennautos der Tourenwagenmeisterschaft oder Motorräder, mit denen die weltbesten Rennfahrer beim Grand Prix auf dem Sachsenring unterwegs sind, bringen zwar weniger Gewicht auf die Waage als Serienfahrzeuge, doch Leichtgewichte sind sie keinesfalls. Mehr als 200 Kilogramm wiegen die Motorräder, Tourenwagen knapp anderthalb Tonnen. Landen sie...
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