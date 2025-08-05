Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein 15-jähriger Simson-Fahrer hat versucht, einer Verkehrskontrolle zu entgehen.
Ein 15-jähriger Simson-Fahrer hat versucht, einer Verkehrskontrolle zu entgehen.
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Simson-Fahrer flüchtet vor Kontrolle
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gab es ein verbotenes Fahrzeugrennen? Die Polizei schließt das zumindest nicht aus.

Hohenstein-Ernstthal.

Nach einem Vorfall am Montag kurz vor Mitternacht in Hohenstein-Ernstthal ermittelt die Polizei nun neben den zulassungsrechtlichen Verstößen aufgrund einer Flucht auch wegen des Verdachts auf ein verbotenes Fahrzeugrennen, sagte Polizeisprecher Sebastian Schmidt. Das war passiert: Auf der Nutzunger Straße wollten Polizeibeamte einen Simson-Fahrer kontrollieren, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Als dieser das Anhaltesignal erblickte, beschleunigte der Zweiradfahrer und versuchte, der Kontrolle zu entgehen. Kurze Zeit später konnte der 15-Jährige gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Moped unzulässige Umbauten vorgenommen wurden. Das gültige Kennzeichen führte er jedoch in seinem Rucksack mit sich. (jarn)

