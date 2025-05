Hohenstein-Ernstthal verschenkt seine Frühlingsbepflanzung

Vom Bauhof direkt in den privaten Garten: Frühjahrsblüher werden kostenfrei abgegeben.

Noch sind die Stiefmütterchen in den zahlreichen Pflanzschalen in Hohenstein-Ernstthal ein Hingucker. Doch ihre Blütezeit neigt sich dem Ende zu. Am Montag wird die Frühjahrsbepflanzung vom Bauhof entfernt. Danach wird mit der Sommerbepflanzung begonnen. Doch die ausgetopften Pflanzen und Zwiebeln sind noch viel zu gut für die Tonne. Die...