Hohenstein-Ernstthal: Warum steht der Pächter fürs Berggasthaus noch nicht fest?

Die Sanierung des Berggasthauses soll in diesem Jahr beendet werden. Doch die Entscheidung, wer es künftig betreibt, steht noch aus.

In der Stadtratsitzung am Dienstag sollte eigentlich entschieden werden, wer das Berggasthaus auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal künftig betreibt. Seit mehr als zwei Jahren wird das Haus grundlegend saniert. Zur Pacht ausgeschrieben wurde das Gasthaus aber erst im Herbst 2024. Die Räumlichkeiten sollten bereits so weit in Ordnung sein,...