Hohenstein-Ernstthal/Werdau: „Dort waren wir die Faschisten, hier sind wir die Russen“

Zum Begegnungstag für Aussiedler werden am Samstag Hunderte Menschen in Werdau erwartet. Mit dabei sind auch zwei Frauen, die in Hohenstein-Ernstthal leben und denen es dort eigentlich „viel zu russisch“ zugeht.

Eigentlich wollte Galina Zerr gar nicht weg aus der Sowjetunion, sie versuchte sogar, andere Russlanddeutsche von der Ausreise in Richtung Deutschland abzubringen, berichtet die heute 81-Jährige im Wohnzimmer in Hohenstein-Ernstthal. Doch dann hörte sie eines Tages vor ihrem Haus am Ural, wie ihre kleine Tochter mit anderen Kindern stritt....