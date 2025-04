Hohenstein-Ernstthaler verliert 23.500 Euro an Krypto-Betrüger

Erst lockten hohe Gewinnversprechen. Nach hohen Zahlungen machte sich der Anbieter plötzlich rar.

Hohenstein-Ernstthal.

Ein Hohenstein-Ernstthaler ist in den vergangenen fünf Wochen bei einem Investment in sogenannte Kryptowährungen Betrügern aufgesessen. Laut Annekatrin Liebisch von der Polizeidirektion Zwickau wurde der Mann Ende Februar im Internet auf eine Firma aufmerksam, die mit hohen Gewinnanteilen in Kryptowährungen warb. Per E-Mail oder Messenger wurden ihm von einem Ansprechpartner immer wieder Angebote mit hohen Gewinnversprechen unterbreitet. So investierte der Mann im Laufe der nächsten Wochen 23.500 Euro. Als sein Ansprechpartner plötzlich immer schlechter für ihn erreichbar wurde, witterte der Senior Betrug und informierte die Polizei. Diese warnt vor Investmentangeboten mit hohen Gewinnversprechen im Internet. (kru)