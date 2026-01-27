„Ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte“: Ausstellung mit Karl-May-Comics in Hohenstein-Ernstthal

Die Abenteuer von Winnetou, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar gibt es nicht nur als Buch, Film oder auf der Bühne. Auch Comiczeichner haben sich der Helden Karl Mays angenommen.

Comic-Hefte aus den 1970er-Jahren stehen im Mittelpunkt der aktuellen Kabinettausstellung im Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal. Neben deutschen Ausgaben finden sich in der Vitrine auch Hefte aus Polen, Spanien, den Niederlanden, Belgien und der Türkei. Dass das Museum einen guten Bestand dieser speziellen Sparte hat, ist auch dem... Comic-Hefte aus den 1970er-Jahren stehen im Mittelpunkt der aktuellen Kabinettausstellung im Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal. Neben deutschen Ausgaben finden sich in der Vitrine auch Hefte aus Polen, Spanien, den Niederlanden, Belgien und der Türkei. Dass das Museum einen guten Bestand dieser speziellen Sparte hat, ist auch dem...