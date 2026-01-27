MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hartmut Schmidt hat schon frühzeitig Comic-Hefte zu Karl-May-Büchern gesammelt.
Hartmut Schmidt hat schon frühzeitig Comic-Hefte zu Karl-May-Büchern gesammelt. Bild: Andreas Kretschel
Hartmut Schmidt hat schon frühzeitig Comic-Hefte zu Karl-May-Büchern gesammelt.
Hartmut Schmidt hat schon frühzeitig Comic-Hefte zu Karl-May-Büchern gesammelt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte“: Ausstellung mit Karl-May-Comics in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Abenteuer von Winnetou, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar gibt es nicht nur als Buch, Film oder auf der Bühne. Auch Comiczeichner haben sich der Helden Karl Mays angenommen.

Comic-Hefte aus den 1970er-Jahren stehen im Mittelpunkt der aktuellen Kabinettausstellung im Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal. Neben deutschen Ausgaben finden sich in der Vitrine auch Hefte aus Polen, Spanien, den Niederlanden, Belgien und der Türkei. Dass das Museum einen guten Bestand dieser speziellen Sparte hat, ist auch dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Vortrag in Hohenstein-Ernstthal beleuchtet Karl Mays Chemnitzer Jahre
Marian Bertz, Leiter des Karl-May-Hauses, hält einen Vortrag zu Karl May und der Ephorie Chemnitz.
Bevor Karl May mit „Winnetou“ berühmt wurde, hat er als Lehrer gearbeitet. Marian Bertz beleuchtet das Ende dieser Tätigkeit.
Cristina Zehrfeld
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
23.01.2026
1 min.
Neuer Komfort im Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal
Erich Homilius (links) und Marian Bertz freuen sich über neue Museumshocker.
Der Förderverein des Karl-May-Hauses hat fünf tragbare Museumshocker finanziert. Wofür braucht es die?
Cristina Zehrfeld
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
Mehr Artikel