„Ich hatte Angst, dass das nur Museumsleute sind“: Was bringt einer Textilkunststudentin ein Praktikum in Hohenstein-Ernstthal?

Seit 2021 studiert Jette Luckhardt Textilkunst und Textildesign in Schneeberg. Seit September ist sie zum Praktikum im Textil- und Rennsportmuseum.

Jette Luckhardt (26) stammt aus Bad Hersfeld (Hessen), studiert seit 2021 in Schneeberg und hat im letzten halben Jahr ein Praktikumssemester in Hohenstein-Ernstthal absolviert. Für das Textil- und Rennsportmuseum (TRM) ist das eine Premiere, wie Museumschefin Marina Palm erklärt: „Wir hatten schon Schüler als Praktikanten im Haus. Der Umfang...