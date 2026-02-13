MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Hohenstein-Ernstthal
  • |

  • „Ich hatte Angst, dass das nur Museumsleute sind“: Was bringt einer Textilkunststudentin ein Praktikum in Hohenstein-Ernstthal?

Jette Luckhardt absolviert seit September ein Praktikumssemester im Museum.
Jette Luckhardt absolviert seit September ein Praktikumssemester im Museum. Bild: Andreas Kretschel
Jette Luckhardt absolviert seit September ein Praktikumssemester im Museum.
Jette Luckhardt absolviert seit September ein Praktikumssemester im Museum. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Ich hatte Angst, dass das nur Museumsleute sind“: Was bringt einer Textilkunststudentin ein Praktikum in Hohenstein-Ernstthal?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2021 studiert Jette Luckhardt Textilkunst und Textildesign in Schneeberg. Seit September ist sie zum Praktikum im Textil- und Rennsportmuseum.

Jette Luckhardt (26) stammt aus Bad Hersfeld (Hessen), studiert seit 2021 in Schneeberg und hat im letzten halben Jahr ein Praktikumssemester in Hohenstein-Ernstthal absolviert. Für das Textil- und Rennsportmuseum (TRM) ist das eine Premiere, wie Museumschefin Marina Palm erklärt: „Wir hatten schon Schüler als Praktikanten im Haus. Der Umfang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
05.02.2026
3 min.
Nach der Rundreise durch halb Deutschland: Artquilts im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal
Evi Mühlstedt vor dem Werk „Oberflächengestaltung“ der Künstlergruppe „TexARTists“.
Artquilts der Künstlergruppe „TexARTists“ werden ab Samstag in Hohenstein-Ernstthal ausgestellt. Entstanden sind sie im Round-Robin-Verfahren. Doch wie geht das?
Cristina Zehrfeld
29.11.2025
2 min.
Hohenstein-Ernstthal: Historische Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung
Jette Luckhardt mit historischen Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung.
Die alten Figuren der Altmarkt-Pyramide wurden vor rund 20 Jahren an eine Partnerstadt abgegeben. Dennoch sind einige davon jetzt im Textil- und Rennsportmuseum zu sehen. Wie kann das sein?
Cristina Zehrfeld
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
Mehr Artikel