In Oberlungwitz unterstützen die Party-Krokodile der „Ridin’ Crocs“ die kleinen Bienenexperten der Grundschule.

Am Rand des Geländes der Humboldt-Grundschule in Oberlungwitz summt es kräftig. Die Mini-Imker werkeln hier fleißig, auch dank der Unterstützung durch die „Ridin’ Crocs“.

Wer am Sachsenring bei den Partys der „Ridin´ Crocs“ feiert oder beim legendären „Croctoberfest“ in Oberlungwitz für Umsatz sorgt, unterstützt damit auch gemeinnützige Projekte. Denn die Partymacher lassen einen Teil der Erlöse gemeinnützigen Projekten zukommen. Das freut auch den Imker-Nachwuchs an der Humboldt-Grundschule in...