Inspiriert von Auguste Rodin: Michael Morgner in der „Kleinen Galerie“ Hohenstein-Ernstthal:

Der Chemnitzer Künstler Michael Morgner hat sich in einem Zyklus den Werken von Rodin genähert. In der „Kleinen Galerie“ zeigt er lavierte Tuschezeichnungen.

Etwa 30 Zeichnungen des Chemnitzer Künstlers Michael Morgner werden ab Donnerstag in der „Kleinen Galerie“ in Hohenstein-Ernstthal gezeigt. Unter dem Titel „Annäherung an Rodin“ zeigt Morgner Arbeiten, für die er die besondere Technik des Lavierens anwandte. Dabei wird eine Tuschezeichnung angefertigt. Im Anschluss wird die Tusche...