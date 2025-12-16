Internetausbau gestoppt: Deutsche Glasfaser zieht sich aus Hohenstein-Ernstthal zurück

Monatelang haben Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser an Haustüren für schnelles Internet geworben. Der Erfolg war überschaubar. Deshalb wurde jetzt die Reißleine gezogen.

Der Glasfaserausbau in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand hat einen massiven Dämpfer bekommen. Lange hat sich die Deutsche Glasfaser um anschlusswillige Haushalte bemüht. Doch trotz monatelangen Werbens wurde die erforderliche Ausbauquote letztlich nicht erreicht. „Nach mehreren Monaten Nachfragebündelung ist das Interesse der Bürgerinnen... Der Glasfaserausbau in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand hat einen massiven Dämpfer bekommen. Lange hat sich die Deutsche Glasfaser um anschlusswillige Haushalte bemüht. Doch trotz monatelangen Werbens wurde die erforderliche Ausbauquote letztlich nicht erreicht. „Nach mehreren Monaten Nachfragebündelung ist das Interesse der Bürgerinnen...