Der Glasfaserausbau in Hohenstein-Ernstthal hat einen Dämpfer bekommen.
Der Glasfaserausbau in Hohenstein-Ernstthal hat einen Dämpfer bekommen. Bild: Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Internetausbau gestoppt: Deutsche Glasfaser zieht sich aus Hohenstein-Ernstthal zurück
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Monatelang haben Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser an Haustüren für schnelles Internet geworben. Der Erfolg war überschaubar. Deshalb wurde jetzt die Reißleine gezogen.

Der Glasfaserausbau in Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand hat einen massiven Dämpfer bekommen. Lange hat sich die Deutsche Glasfaser um anschlusswillige Haushalte bemüht. Doch trotz monatelangen Werbens wurde die erforderliche Ausbauquote letztlich nicht erreicht. „Nach mehreren Monaten Nachfragebündelung ist das Interesse der Bürgerinnen...
