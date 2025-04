Jetzt aber wirklich: Nach 72 Arbeitsjahren will Lichtensteiner Händlerin schließen

Angekündigt hat Ursula Seidel es zum ersten Mal vor elf Jahren, nun gibt es kein Zurück mehr: Ihr Laden ist fast leer, das Schließungsdatum steht fest.

Klingt es auch wie eine Sage, kann es doch kein Märchen sein: Diesmal zieht Ursula Seidel die Geschäftsschließung durch. In ihrem Tabak- und Spirituosenladen an der Lichtensteiner Brückenstraße gibt es kaum noch Ware, das vertraute Mobiliar ist verschwunden. Im März hat die Händlerin ihren 86. Geburtstag gefeiert. Und jetzt will sie...