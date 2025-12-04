Jubiläum: Über 1000 Kinder bei Schülerkonzerten in Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
Im Christlichen Glaubenscentrum traten diesmal Ensembles aus Lichtenstein und Meerane auf, organisiert hatte das Ganze der Musikverein.
Eine riesige Halle voller Kinder, und trotzdem ist es still – bis die Musik beginnt: Bereits zum 25. Mal hat der Musikverein Lichtenstein am Mittwoch zum Schülerkonzert ins Christliche Glaubenscentrum der Stadt eingeladen. Genauer gesagt zu zwei Veranstaltungen: Das Interesse ist seit langem so groß, dass nicht alle auf einmal kommen können....
