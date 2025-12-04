Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 140 Leute standen auf der Bühne, jeweils etwa 500 Kinder lauschten.
Rund 140 Leute standen auf der Bühne, jeweils etwa 500 Kinder lauschten. Bild: Andreas Kretschel
Rund 140 Leute standen auf der Bühne, jeweils etwa 500 Kinder lauschten.
Rund 140 Leute standen auf der Bühne, jeweils etwa 500 Kinder lauschten. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Jubiläum: Über 1000 Kinder bei Schülerkonzerten in Lichtenstein
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Christlichen Glaubenscentrum traten diesmal Ensembles aus Lichtenstein und Meerane auf, organisiert hatte das Ganze der Musikverein.

Eine riesige Halle voller Kinder, und trotzdem ist es still – bis die Musik beginnt: Bereits zum 25. Mal hat der Musikverein Lichtenstein am Mittwoch zum Schülerkonzert ins Christliche Glaubenscentrum der Stadt eingeladen. Genauer gesagt zu zwei Veranstaltungen: Das Interesse ist seit langem so groß, dass nicht alle auf einmal kommen können....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Lichtensteiner Musikverein bereitet Weihnachtskonzerte vor
Auch in diesem Jahr lädt der Musikverein zum Weihnachtskonzert ins Glaubenscentrum.
Der Vorverkauf geht in der nächsten Woche in einem Geschäft der Lichtensteiner Innenstadt über die Bühne.
Bernd Appel
15:53 Uhr
2 min.
Galerie und Verein laden zu „Advent im Herrenhaus“: Sechs besondere Tage im Advent
Galeristin Kathrin Lahl lädt zur Adventsausstellung „Season of Light“ ins historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad.
Das historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad öffnet an sechs Tagen seine Türen. Am Wochenende wird eine Ausstellung eröffnet. Was Besucher sonst noch erwartet.
Holk Dohle
15:54 Uhr
2 min.
Adorfs Museum und Viola-Parkplatz: Was noch fehlt
Neu in Adorf: Fahrradparkplatz und E-Bike-Ladestation für das Erlebniszentrum Perlmutter.
Zweieinhalb Monate nach Eröffnung des Erlebnismuseums Perlmutter fehlt es noch an der Ausschilderung. Auch der neue Innenstadt-Parkplatz ist noch nicht komplett. Andere Aufgaben sind indes erledigt.
Ronny Hager
03.12.2025
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
15:00 Uhr
1 min.
Viel Applaus für Weihnachtskonzert des Lichtensteiner Musikvereins
Dirigiert wurde das Konzert des Musikvereins von Tobias Hahn.
Rund 600 Menschen erlebten am Sonntag das diesjährige Konzert mit musikalischen Gästen aus Glauchau.
Bernd Appel
Mehr Artikel