Jubiläumskonzert in der Marienkirche Gersdorf

Der Männerchor Camerata Vocalis Hohenstein feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt es jetzt ein Jubiläumskonzert und einen Festgottesdienst.

Chormusik von der Renaissance bis in die Gegenwart gibt es am Wochenende in der Marienkirche Gersdorf und der Martinskirche Oberlungwitz zu erleben. Zu Gast ist in beiden Kirchen der Männerchor Camerata Vocalis Hohenstein mit einem Repertoire von besinnlichen und heiteren Werken. Anlass für Konzert und Festgottesdienst ist das Jubiläum des...