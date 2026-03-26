Kaffee, Kunst und Kultur locken in die Kaffeerösterei in Wüstenbrand

Nicht nur in Handarbeit gerösteten Kaffee gibt es bei Steffi Kujawski in Wüstenbrand an der Straße der Einheit. Sie holt auch Künstler in ihre Kaffeerösterei und bereitet Veranstaltungen vor.

Für Jana Frank aus Wilkau-Haßlau ist es eine Premiere: Die Hobbykünstlerin, die als Apothekerin arbeitet, zeigt erstmals eine eigene Ausstellung. Vorrangig sind Naturmotive zu sehen, die als Aquarelle oder Mischtechniken entstanden. Eine Kaffeekanne hat sie aber auch schon gemalt. Sie passt gut zum Ausstellungsort, denn die Bilder sind derzeit... Für Jana Frank aus Wilkau-Haßlau ist es eine Premiere: Die Hobbykünstlerin, die als Apothekerin arbeitet, zeigt erstmals eine eigene Ausstellung. Vorrangig sind Naturmotive zu sehen, die als Aquarelle oder Mischtechniken entstanden. Eine Kaffeekanne hat sie aber auch schon gemalt. Sie passt gut zum Ausstellungsort, denn die Bilder sind derzeit...