Kaninchenstall brennt in Callenberg: Was mit den Langohren passiert ist

Hohenstein-Ernstthal
Die Feuerwehr war am Montagfrüh im Einsatz. Neun Kameraden der Ortsfeuerwehr Langenberg-Meinsdorf rückten aus. Das ist bisher bekannt.
Glück im Unglück: So fasst Callenbergs Gemeindewehrleiter Oliver Krüger einen Feuerwehreinsatz am Montagfrüh zusammen. Die Helfer mussten einen Brand auf einem Grundstück an der Hohenstein-Ernstthaler Straße in Langenberg löschen.
