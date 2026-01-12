Kaninchenstall brennt in Callenberg: Was mit den Langohren passiert ist

Die Feuerwehr war am Montagfrüh im Einsatz. Neun Kameraden der Ortsfeuerwehr Langenberg-Meinsdorf rückten aus. Das ist bisher bekannt.

Glück im Unglück: So fasst Callenbergs Gemeindewehrleiter Oliver Krüger einen Feuerwehreinsatz am Montagfrüh zusammen. Die Helfer mussten einen Brand auf einem Grundstück an der Hohenstein-Ernstthaler Straße in Langenberg löschen.