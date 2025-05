Karl-May-Fest in Hohenstein-Ernstthal: Old Shatterhand trabt durchs Karl-May-Haus

Am Freitagabend wird das Karl-May-Fest eröffnet. Das Karl-May-Haus bietet zu diesem Anlass Kostümführungen. Marian Bertz schlüpft ins Cowboy-Kostüm. Wie viel Old Shatterhand steckt im Museumschef?

Wenn Museumschef Marian Bertz im Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal zur Kostümführung einlädt, macht er richtig was her: Wildlederjacke und hohe Lederstiefel, Cowboyhut und Sporn lassen keine Zweifel zu: Hier ist ein Cowboy am Start. Wenn man sich das Zubehör noch etwas näher betrachtet, wird auch klar: Das ist nicht irgendein Westernheld:...