Die Schaukel ist nach einem Tag Nutzung schon wieder außer Betrieb.
Die Schaukel ist nach einem Tag Nutzung schon wieder außer Betrieb.
Hohenstein-Ernstthal
Karl-May-Haus: Brandneue Spielgeräte schon wieder defekt
Redakteur
Von Bernd Appel
Bereits einen Tag nach der Eröffnung musste eine Schaukel abgehängt werden, auch die beiden Kletter-Tipis sind gesperrt. Was ist da los?

Was lange währt, wird offenbar doch nicht immer gut: Lange hatten die Hohenstein-Ernstthaler auf den neuen Abenteuer-Spielplatz am Karl-May-Haus gewartet, die Planung reicht zurück bis 2012. Ende August konnten die freudestrahlenden Kinder ihn endlich in Besitz nehmen – doch nur einen Tag später wurden Probleme an der Schaukel festgestellt,...
