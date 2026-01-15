MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lena Sue Weinhold ist mit ihrem Kindertanzprojekt nach Wüstenbrand umgezogen.
Lena Sue Weinhold ist mit ihrem Kindertanzprojekt nach Wüstenbrand umgezogen. Bild: Andreas Kretschel
Lena Sue Weinhold ist mit ihrem Kindertanzprojekt nach Wüstenbrand umgezogen.
Lena Sue Weinhold ist mit ihrem Kindertanzprojekt nach Wüstenbrand umgezogen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Keine neugierigen Blicke mehr: Tanzkurse sind ins „Graziella“ Wüstenbrand umgezogen
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Lena Sue Weinhold Ende Mai 2025 ihr Kindertanzprojekt gestartet hat, wusste sie bereits, dass sie nach einem halben Jahr wohl umziehen muss. Was hat der Testlauf im „Magnet“ gebracht?

Kaffeerösterei und Bruno Banani haben an diesem Mittwochabend bereits geschlossen. Doch das dritte Obergeschoss der „Graziella“ in Wüstenbrand ist noch voll beleuchtet. Direkt unterm Dach hüpfen 15 Mädchen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Sie drehen sich im Kreis, klatschen und versuchen, ihre Arme möglichst grazil im Rhythmus der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15:00 Uhr
4 min.
Nach Projektende: Was „Aufwärts in HOT“ der Hohenstein-Ernstthaler Innenstadt gebracht hat – und was nicht
60 bunte „Organic Balls“ machen die Weinkellerstraße seit April 2024 zum Hingucker.
Das Projekt „Aufwärts in HOT“ ist abgeschlossen. Eine halbe Million Euro ist in die Innenstadt geflossen – mit sichtbaren Erfolgen, aber auch gescheiterten Ideen.
Cristina Zehrfeld
05.01.2026
3 min.
Wegen „Sportmilliarde“: Unerwarteter Startschuss für die Jahnturnhalle Wüstenbrand
Von außen ist die Jahnhalle in Wüstenbrand ein Hingucker. Doch es gibt schwere Mängel.
Die Sanierung der Wüstenbrander Turnhalle steht schon länger auf der Agenda. Nun musste der Stadtrat aber schneller entscheiden, als ursprünglich erwartet.
Cristina Zehrfeld
11:36 Uhr
2 min.
Designierter US-Botschafter witzelt über Island als US-Staat
Ärger in Island nach Äußerung von designiertem US-Botschafter
Es war angeblich ein Scherz. Aber die Worte des designierten US-Botschafters kommen nicht gut an auf der Nordatlantikinsel – mitten in der angespannten Lage zwischen den USA, Grönland und Dänemark.
11:34 Uhr
5 min.
"Fühle mich bereit" - Zverev kämpft um den großen Coup
Alexander Zverev fühlt sich bereit für den Auftakt der Australian Open.
Alexander Zverev startet mit neuem Elan und alten Fragen ins erste große Turnier 2026. Erreicht der Tennisstar bei den Australian Open sein großes Ziel?
Lars Reinefeld und Kristina Puck, dpa
Mehr Artikel