Keine neugierigen Blicke mehr: Tanzkurse sind ins „Graziella“ Wüstenbrand umgezogen

Hohenstein-Ernstthal
Als Lena Sue Weinhold Ende Mai 2025 ihr Kindertanzprojekt gestartet hat, wusste sie bereits, dass sie nach einem halben Jahr wohl umziehen muss. Was hat der Testlauf im „Magnet“ gebracht?
Kaffeerösterei und Bruno Banani haben an diesem Mittwochabend bereits geschlossen. Doch das dritte Obergeschoss der „Graziella“ in Wüstenbrand ist noch voll beleuchtet. Direkt unterm Dach hüpfen 15 Mädchen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Sie drehen sich im Kreis, klatschen und versuchen, ihre Arme möglichst grazil im Rhythmus der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.