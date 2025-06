Kinder-Sportfest in Hohenstein-Ernstthal feiert 50-Jähriges

Das HOT-Sportzentrum ist am Samstag fest in Kinderhand, wenn der SV Sachsenring einlädt.

Hohenstein-Ernstthal.

Ein Sportfest für Kindergartenkinder und Grundschüler geht am Samstag ab 10 Uhr in der Drei-Felder-Sporthalle im HOT-Sportzentrum zum 50. Mal über die Bühne. Der Vorstand des SV Sachsenring hat dazu Einladungen an die Kindergärten und Grundschulen verschickt. Das Jubiläum zeige, dass das Fest „auf eine beeindruckende Geschichte“ zurückblicke, die „geprägt ist von Engagement, Durchhaltevermögen und einer starken Gemeinschaft“.