Kleidertauschbörse im „Magnet“ Hohenstein-Ernstthal

Eine neue Chance für alte Kleider gibt es am Samstag im Treffpunkt „Magnet“. Zu Gast ist auch eine Abgeordnete des Europäischen Parlaments.

Bei einer Kleidertauschbörse im ehemaligen Kaufhaus „Magnet“ in Hohenstein-Ernstthal kann man am Samstag gut erhaltene Kleidung mitbringen, zum Tausch anbieten und neue Lieblingsteile finden. Die Projektgruppe „StadtDenkMal“ will dabei auch Wissen zur Nachhaltigkeit vermitteln. So gibt es ab 11 Uhr ein Gespräch mit Anna Cavazzini zum...