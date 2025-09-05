Kommentar: Zeit für einen Neuanfang

Im Dauerstreit zwischen St. Egidien und Lichtenstein lag zuerst die Gemeinde vorn, zuletzt die Stadt. Jetzt wäre gute Gelegenheit für Friedensverhandlungen.

Der Streit zwischen St. Egidien und Lichtenstein um den gemeinsamen Zweckverband für die Gewerbegebiete dauert so lange, dass viele Akteure gewechselt haben – aus Lichtenstein ist inzwischen bereits der dritte Bürgermeister involviert, auch etliche Gemeinde- und Stadträte sind neu nachgerückt „aufs Schlachtfeld".