Um die Gewerbegebiete „Am Auersberg" (im Bild) und „Achat" tobt der Streit der beiden Kommune.
Um die Gewerbegebiete „Am Auersberg“ (im Bild) und „Achat“ tobt der Streit der beiden Kommune. Bild: Andreas Kretschel
Um die Gewerbegebiete „Am Auersberg“ (im Bild) und „Achat“ tobt der Streit der beiden Kommune.
Um die Gewerbegebiete „Am Auersberg“ (im Bild) und „Achat“ tobt der Streit der beiden Kommune. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar: Zeit für einen Neuanfang
Redakteur
Von Bernd Appel
Im Dauerstreit zwischen St. Egidien und Lichtenstein lag zuerst die Gemeinde vorn, zuletzt die Stadt. Jetzt wäre gute Gelegenheit für Friedensverhandlungen.

Der Streit zwischen St. Egidien und Lichtenstein um den gemeinsamen Zweckverband für die Gewerbegebiete dauert so lange, dass viele Akteure gewechselt haben – aus Lichtenstein ist inzwischen bereits der dritte Bürgermeister involviert, auch etliche Gemeinde- und Stadträte sind neu nachgerückt „aufs Schlachtfeld“. Die seitdem...
