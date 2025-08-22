Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...

Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?

Es ist aus heutiger Sicht fast unvorstellbar, wie die Lehrerkarriere von Hans-Rainer Wolf begonnen hat. Dass er keinen richtigen Abschluss hatte, ist dabei noch nicht einmal das Schlimmste. Vor allem hatte er aber auch kaum geeignetes Lehrmaterial. Die Bücher aus Nazizeiten waren nicht mehr verwendbar. Neue Bücher gab es noch nicht. Und was es...