Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bisher können die Anwohner nur um Tempo 30 bitten - demnächst soll es zumindest in einem kleinen Teil des Ortes gelten.
Bisher können die Anwohner nur um Tempo 30 bitten - demnächst soll es zumindest in einem kleinen Teil des Ortes gelten. Bild: Andreas Kretschel
Bisher können die Anwohner nur um Tempo 30 bitten - demnächst soll es zumindest in einem kleinen Teil des Ortes gelten.
Bisher können die Anwohner nur um Tempo 30 bitten - demnächst soll es zumindest in einem kleinen Teil des Ortes gelten. Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zu Tempo 30 Kuhschnappel: Der Schwarze Peter wandert
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Anfang ist gemacht, obwohl im kleinen Ort wohl viele nicht zufrieden sein werden. Doch die Geschwindigkeitsbegrenzung kann sowieso nur ein Zwischenschritt sein.

Sie sind dran geblieben, haben trotz ständiger Rückschläge nicht aufgegeben: Immer wieder haben Gemeinderäte und Bürgermeister von St. Egidien sowie der Ortschaftsrat Kuhschnappel und zahlreiche engagierte Einwohnerinnen und Einwohner das Thema Tempo 30 aufs Tapet gebrachen; nach jedem ablehnenden Bescheid aus Lichtenstein wurden neue...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
28.11.2025
1 min.
Bescheid erlassen: Kuhschnappel bekommt Tempo 30
An bestimmten Abschnitten der Ernst-Schneller-Straße gilt künftig Tempo 30.
Nach langem Kampf ist es (zumindest teilweise) geschafft: Fußgänger sollen besser geschützt werden.
Bernd Appel
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
17:30 Uhr
4 min.
Tempo 30 in Kuhschnappel: „Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk“ – oder die nächste Enttäuschung?
Dieses Schild „Vorsicht, Kinder“ soll weg, stattdessen weisen Verkehrszeichen künftig hier auf den Start des Tempo-30-Abschnitts zu bestimmten Zeiten hin – obwohl es gegenüber sogar einen Fußweg gibt.
Nach sieben langen Jahren Kampf gibt es einen Teilerfolg für Kuhschnappel: Zeitlich und örtlich befristet wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Doch die Meinungen über die präsentierte Lösung gehen weit auseinander.
Bernd Appel
Mehr Artikel