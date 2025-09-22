Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Jugendlichen haben ihre Vorschläge bei einer Ideenwerkstatt erarbeitet.
Die Jugendlichen haben ihre Vorschläge bei einer Ideenwerkstatt erarbeitet. Bild: Markus Pfeifer
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zum Bürgerhaushalt: Guter Schnitt
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur ein Viertel der Vorschläge aus der Ideenwerkstatt hat es auf die Liste des Bürgerhaushalts geschafft. Das heißt auch: Ein Großteil der Vorschläge der Kinder und Jugendlichen wurden abgeschmettert.

Von Bürgerbeteiligung im Allgemeinen und der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Besonderen wird immer wieder geredet. Der Bürgerhaushalt in Hohenstein-Ernstthal hat da eigentlich Vorbildwirkung, denn er ermöglicht es seit Jahren, dass Ideen unbürokratisch umgesetzt werden. Doch kann man Kinder und Jugendliche bei der Stange halten,...
