Anwohner haben in Kuhschnappel selbst Schilder aufgestellt, um Kraftfahrer zu sensibilisieren.
Anwohner haben in Kuhschnappel selbst Schilder aufgestellt, um Kraftfahrer zu sensibilisieren. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zum geplanten Tempo 30 in Kuhschnappel: Was lange währt – bringt den Bürger zur Weißglut
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im dritten Anlauf scheint es endlich zu klappen: Zu bestimmten Zeiten soll im Ortsteil Kuhschnappel Tempo 30 gelten, wird angekündigt. Es wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.

Was lange währt, wird nicht automatisch gut – dafür bringt es den Bürger (und die Bürgerin) zuverlässig zur Weißglut. Seit geschlagenen sieben Jahren bemühen sich die Anwohner in Kuhschnappel, unterstützt von St. Egidiens Gemeinderat, um Tempo 30 – zumindest an den Stellen des Ortes, wo es keinen Fußweg gibt. Die gedrosselte...
