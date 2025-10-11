Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zweckverband für die Gewerbegebiete sitzt im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Nickelhütte in St. Egidien.
Der Zweckverband für die Gewerbegebiete sitzt im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Nickelhütte in St. Egidien. Bild: Andreas Kretschel
Der Zweckverband für die Gewerbegebiete sitzt im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Nickelhütte in St. Egidien.
Der Zweckverband für die Gewerbegebiete sitzt im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Nickelhütte in St. Egidien. Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zum OVG-Urteil im Rechtsstreit St. Egidien–Lichtenstein: Löst euch endlich auf!
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im endlosen Rechtsstreit zwischen Lichtenstein und St. Egidien liegt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts jetzt vor. Nun sollten Konsequenzen gezogen werden.

„Lasst genug sein des grausamen Spiels“, heißt ein bekanntes Schiller-Zitat. Es passt gut zum knapp zwei Jahrzehnte andauernden Dauerstreit zwischen St. Egidien und Lichtenstein, der die Beziehungen vergiftet und vor allem im Zwist um die Gewerbegebiete wurzelt. Zu Letzterem gibt es nun ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG), nach dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
10:00 Uhr
3 min.
Streit Lichtenstein/St. Egidien: „Vorgänge sind wohl nicht mehr aufzuklären“
Das Gewerbegebiet „Am Auersberg“ wurde in den 1990er-Jahren erschlossen, vor Kurzem wurde eines der letzten freien Grundstücke verkauft.
St. Egidien darf den ungeliebten Zweckverband nicht durch einseitigen Austritt verlassen, sagt das Oberverwaltungsgericht. Es weist in seiner schriftlichen Urteilsbegründung jedoch auf einen anderen Weg hin.
Bernd Appel
10.09.2025
4 min.
Nach Niederlagen: St. Egidien attackiert Lichtenstein – und pocht auf „Respekt“
Lichtensteins Bürgermeister Jochen Fankhänel (l.) ist zugleich Vorsitzender des Zweckverbands für die Gewerbegebiete. Den Konflikt mit St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich (r., parteilos) hat er von seinen Vorgängern geerbt.
Die Gemeinde St. Egidien meldet sich zurück im überschuldeten Gewerbegebiets-Zweckverband – und bekräftigt sofort, dass sie wieder raus will. Immerhin macht ein Satz ein klein wenig Hoffnung auf eine Lösung.
Bernd Appel
Mehr Artikel