Kommentar zum OVG-Urteil im Rechtsstreit St. Egidien–Lichtenstein: Löst euch endlich auf!

Im endlosen Rechtsstreit zwischen Lichtenstein und St. Egidien liegt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts jetzt vor. Nun sollten Konsequenzen gezogen werden.

„Lasst genug sein des grausamen Spiels“, heißt ein bekanntes Schiller-Zitat. Es passt gut zum knapp zwei Jahrzehnte andauernden Dauerstreit zwischen St. Egidien und Lichtenstein, der die Beziehungen vergiftet und vor allem im Zwist um die Gewerbegebiete wurzelt. Zu Letzterem gibt es nun ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG), nach dem...