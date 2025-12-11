MENÜ
Fürs Bauamt wird ein neuer Amtsleiter gesucht.
Bild: Andreas Kretschel
Fürs Bauamt wird ein neuer Amtsleiter gesucht.
Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zur Personalie im Bauamt Hohenstein-Ernstthal: Nicht mit Ruhm bekleckert
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Wenn Personalangelegenheiten in öffentlicher Sitzung ausgetragen werden, dann mag das fürs Publikum spannend sein. Doch die favorisierte Kandidatin wurde auf diese Weise beschädigt.

Wer glaubt, dass Ausschusssitzungen eine dröge Sache sind, der wurde beim jüngsten Verwaltungsausschuss eines Besseren belehrt. Es ging ordentlich zur Sache. Und das bei einem Thema, bei dem Diskussionen traditionell unter der Decke gehalten werden. Über Personalangelegenheiten wird aus gutem Grund nicht öffentlich verhandelt. Diesmal war das...
