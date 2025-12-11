Kommentar zur Personalie im Bauamt Hohenstein-Ernstthal: Nicht mit Ruhm bekleckert

Wenn Personalangelegenheiten in öffentlicher Sitzung ausgetragen werden, dann mag das fürs Publikum spannend sein. Doch die favorisierte Kandidatin wurde auf diese Weise beschädigt.

Wer glaubt, dass Ausschusssitzungen eine dröge Sache sind, der wurde beim jüngsten Verwaltungsausschuss eines Besseren belehrt. Es ging ordentlich zur Sache. Und das bei einem Thema, bei dem Diskussionen traditionell unter der Decke gehalten werden. Über Personalangelegenheiten wird aus gutem Grund nicht öffentlich verhandelt. Diesmal war das...