Kosten des Ortsjubiläums St. Egidien: „Mir fällt ein Stein vom Herzen“

Hohenstein-Ernstthal
Im September hat der kleine Ort die „700fünf“ Jahre seiner Ersterwähnung groß gefeiert, dafür gab es viel Lob. Jetzt befasste sich der Gemeinderat mit Ausgaben und Einnahmen des Ereignisses.
Mit einer kompletten Festwoche hat die Gemeinde St. Egidien im September ihre urkundliche Ersterwähnung vor nunmehr 705 Jahren begangen. Für Organisation und das Angebot gab es viel Lob, und selbst das Wetter spielte mit. Eine große Unbekannte für das Ereignis waren die Kosten: „Wir hatten dazu ja keinerlei Erfahrungswerte, und mir war schon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.