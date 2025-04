Kriminalpolizei ermittelt in St. Egidien: Baumaschinen für Bergungsarbeiten gestohlen

Beim Versuch, mehrere Straftaten in St. Egidien aufzuklären, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

St. Egidien.

Seit Freitag ermittelt die Kriminalpolizei in St. Egidien wegen des unbefugten Gebrauchs zweier Fahrzeuge sowie wegen Bedrohung von Zeugen. In ihrem Bericht spricht die Polizei von einem „ungewöhnlichen Bergungsvorgang“. Was ist geschehen? Am Freitag, gegen 13 Uhr, informierten Mitarbeiter einer Firma an der Platanenstraße die Polizei, dass ein Gabelstapler der Marke Manitou im Wert von 50.000 Euro fehle. Bei der Suche im Umfeld des Tatorts erfuhren Polizisten von einem Zeugen, dass kurz zuvor ein Unbekannter in der Nähe mit einem Radlader, bei dem der Schlüssel steckte, in einen Waldweg gefahren sei.