Künftiges Lichtensteiner Naturbad: Jetzt fällen die Profis

Seit dieser Woche sind Bagger im Gelände unterwegs. Doch wie sieht es überhaupt mit den Fördermitteln für das Projekt aus?

Vor einem Jahr haben Freiwillige speziell im ehemaligen Becken des alten Lichtensteiner Bades die Bäume gefällt – unentgeltlich, organisiert vom Förderverein des Naturbads. In diesen Tagen sind Profis angerückt, um ihr Werk zu vollenden: Die Bäume sind inzwischen nachgewachsen, nun sollen sie zumindest im früheren Schwimmbecken endgültig...