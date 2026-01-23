MENÜ
Ein Minibagger mit Fällgreifer, gefahren von Sandro Winkler, war diese Woche im Bad-Gelände unterwegs. Zunächst wurden die Bäume entlang des Zauns entfernt. Bild: Andreas Kretschel
Ein Minibagger mit Fällgreifer, gefahren von Sandro Winkler, war diese Woche im Bad-Gelände unterwegs. Zunächst wurden die Bäume entlang des Zauns entfernt. Bild: Andreas Kretschel
Ein Minibagger mit Fällgreifer, gefahren von Sandro Winkler, war diese Woche im Bad-Gelände unterwegs. Zunächst wurden die Bäume entlang des Zauns entfernt.
Ein Minibagger mit Fällgreifer, gefahren von Sandro Winkler, war diese Woche im Bad-Gelände unterwegs. Zunächst wurden die Bäume entlang des Zauns entfernt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Künftiges Lichtensteiner Naturbad: Jetzt fällen die Profis
Redakteur
Von Bernd Appel
Seit dieser Woche sind Bagger im Gelände unterwegs. Doch wie sieht es überhaupt mit den Fördermitteln für das Projekt aus?

Vor einem Jahr haben Freiwillige speziell im ehemaligen Becken des alten Lichtensteiner Bades die Bäume gefällt – unentgeltlich, organisiert vom Förderverein des Naturbads. In diesen Tagen sind Profis angerückt, um ihr Werk zu vollenden: Die Bäume sind inzwischen nachgewachsen, nun sollen sie zumindest im früheren Schwimmbecken endgültig...
Mehr Artikel