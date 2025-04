Kulturhauptstadt: Und was hat Lichtenstein davon?

Um das Thema Kulturhauptstadt wird es am Sonntag, 27. April, bei Talk und Lesung im Lichtensteiner Kulturpalais gehen.

38 sächsische Städte und Gemeinden, darunter Lichtenstein, engagieren sich in Sachen Kulturhauptstadt und sind Teil des Purple Path mit seinen Kunstobjekten. Der Autor Stefan Tschök will alle im Rahmen einer umfangreichen Talk-Reihe besuchen, am Sonntag, 27. April, kommt er dabei ins Lichtensteiner Kulturpalais. Tschök hat den...