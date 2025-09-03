Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Kupferdiebe haben Blitzableiter an der Laurentiuskirche in Lichtenstein beschädigt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Kupferdiebe haben Blitzableiter an der Laurentiuskirche in Lichtenstein beschädigt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Kupferdiebe an der Laurentiuskirche in Lichtenstein: Unbekannte durchtrennen Blitzableiter
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Polizei beziffert den Schaden auf 1500 Euro. Eine Aufgabe der Ermittler: Sie versuchen den Zeitpunkt des Diebstahls herauszufinden. Was bisher bekannt ist.

Einen Schaden von rund 1500 Euro haben Kupferdiebe an der St. Laurentiuskirche in Lichtenstein hinterlassen. Sie durchtrennen an mehreren Stellen die Blitzableiter am Gotteshaus. Ein Teil der Leitungen wurde auch demontiert. Darüber informiert Polizeisprecher Sebastian Schmidt.
