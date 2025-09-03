Kupferdiebe an der Laurentiuskirche in Lichtenstein: Unbekannte durchtrennen Blitzableiter

Hohenstein-Ernstthal
Die Polizei beziffert den Schaden auf 1500 Euro. Eine Aufgabe der Ermittler: Sie versuchen den Zeitpunkt des Diebstahls herauszufinden. Was bisher bekannt ist.
Einen Schaden von rund 1500 Euro haben Kupferdiebe an der St. Laurentiuskirche in Lichtenstein hinterlassen. Sie durchtrennen an mehreren Stellen die Blitzableiter am Gotteshaus. Ein Teil der Leitungen wurde auch demontiert. Darüber informiert Polizeisprecher Sebastian Schmidt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.