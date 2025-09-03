Kupferdiebe an der Laurentiuskirche in Lichtenstein: Unbekannte durchtrennen Blitzableiter

Die Polizei beziffert den Schaden auf 1500 Euro. Eine Aufgabe der Ermittler: Sie versuchen den Zeitpunkt des Diebstahls herauszufinden. Was bisher bekannt ist.

Einen Schaden von rund 1500 Euro haben Kupferdiebe an der St. Laurentiuskirche in Lichtenstein hinterlassen. Sie durchtrennen an mehreren Stellen die Blitzableiter am Gotteshaus. Ein Teil der Leitungen wurde auch demontiert. Darüber informiert Polizeisprecher Sebastian Schmidt. Einen Schaden von rund 1500 Euro haben Kupferdiebe an der St. Laurentiuskirche in Lichtenstein hinterlassen. Sie durchtrennen an mehreren Stellen die Blitzableiter am Gotteshaus. Ein Teil der Leitungen wurde auch demontiert. Darüber informiert Polizeisprecher Sebastian Schmidt.