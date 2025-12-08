Kurioser Brand an Ostturnhalle in Hohenstein-Ernstthal

Das Ganze hätte aber auch anders ausgehen können.

Wegen eines Feuerscheins, den er im Bereich der Ostturnhalle Hohenstein-Ernstthal beobachtete, hat ein Anrufer am Montagvormittag die Polizei informiert. Diese rückte schnell an und stellte eine verschmorte Außenleuchte an der Wand der seit langem gesperrten Turnhalle in der Oststraße fest, darunter hatte sich offenbar durch herabfallende Teile...