Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Langlauf-Loipe auf dem Pfaffenberg Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Gut gespurte Loipen gibt es seit Mittwochnachmittag auf dem Pfaffenberg zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand.

Wintersportler können sich über rund 14 Kilometer gespurte Langlauf-Loipe rechts und links des Anton-Günther-Weges freuen. Das gab es zuletzt im Januar 2021. „Mehrere Leute haben mich angesprochen. Bisher war es noch nicht genug Schnee, aber inzwischen reicht er gerade so aus“, so Lars Kluge. Der Oberbürgermeister war auf dem...
