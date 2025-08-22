Lehrer ohne Schulabschluss: 97-Jähriger berichtet von seinem einstigen Karrierestart in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Der 97-jährige Hans-Rainer Wolf ist einst als Neulehrer zum Lehrerberuf gekommen. Ist es mit heutigen Quereinsteigern vergleichbar? Im Leistungskurs Geschichte am Lessinggymnasium war er zu Gast.
Hans-Rainer Wolf hat 1946 als Lehrer angefangen. Er war damals 18 Jahre alt. Wegen des Krieges hatte er die 10. Klasse nicht abschließen können. Eine Ausbildung hatte er nicht. Ein Studium schon gar nicht. Dennoch hat er sich durchgebissen. Nach einem Jahr an der Lessingschule (heute Lessinggymnasium) in Hohenstein-Ernstthal war er zunächst an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.