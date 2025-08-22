Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hans-Rainer Wolf (97 Jahre) hat seine Lehrerkarriere 1946 in Hohenstein-Ernstthal begonnen. Als Neulehrer war er das, was man heute als Quereinsteiger bezeichnen würde.
Hans-Rainer Wolf (97 Jahre) hat seine Lehrerkarriere 1946 in Hohenstein-Ernstthal begonnen. Als Neulehrer war er das, was man heute als Quereinsteiger bezeichnen würde.
Hohenstein-Ernstthal
Lehrer ohne Schulabschluss: 97-Jähriger berichtet von seinem einstigen Karrierestart in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 97-jährige Hans-Rainer Wolf ist einst als Neulehrer zum Lehrerberuf gekommen. Ist es mit heutigen Quereinsteigern vergleichbar? Im Leistungskurs Geschichte am Lessinggymnasium war er zu Gast.

Hans-Rainer Wolf hat 1946 als Lehrer angefangen. Er war damals 18 Jahre alt. Wegen des Krieges hatte er die 10. Klasse nicht abschließen können. Eine Ausbildung hatte er nicht. Ein Studium schon gar nicht. Dennoch hat er sich durchgebissen. Nach einem Jahr an der Lessingschule (heute Lessinggymnasium) in Hohenstein-Ernstthal war er zunächst an...
