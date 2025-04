Lichtenstein: Als der „Teppichfritze“ in Ost-Berlin David Bowie traf

Im Kulturpalais ist derzeit eine spannende Schau riesiger Teppiche zu sehen – geschaffen von einem gebürtigen Lichtensteiner, der vor einem halben Jahrhundert die Region verlassen hat.

„Die DDR war sicher trist in Lichtenstein, Hohenstein-Ernstthal oder Karl-Marx-Stadt“, sagt Ulrich Reimkasten (72). „Aber in Berlin – da war das anders.“ Mit 16 sei er zum ersten Mal dort gewesen, erinnert er sich: „Seitdem war mir klar: Da musste ich hin.“ Dass er es dann tatsächlich in die damalige Hauptstadt der Republik...