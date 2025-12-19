MENÜ
Konrad Geithner hat sich intensiv mit dem Leben Johann Gottlieb Beckmanns (1695 bis 1769) befasst, von dem nicht einmal ein Bild die Zeit überdauert hat.
Konrad Geithner hat sich intensiv mit dem Leben Johann Gottlieb Beckmanns (1695 bis 1769) befasst, von dem nicht einmal ein Bild die Zeit überdauert hat. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Historiker entdeckt vergessenen Forstexperten neu
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Konrad Geithner hat zu einem Förster und Jäger des 18. Jahrhunderts recherchiert, der trotz bedeutender Leistungen für die Waldwirtschaft unbekannt ist.

Er setzte sich für die Wiederaufforstung ein und legte sich dabei mit Viehzüchtern an, erkannte die Bedeutung von Boden und Klima für den Wald und schrieb zahlreiche Bücher zur Forstwirtschaft: Der Lichtensteiner Johann Gottlieb Beckmann (1695 bis 1769) zählte zu den großen Forstwissenschaftlern seiner Zeit – und ist doch vergessen. Dies...
