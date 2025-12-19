Lichtenstein: Historiker entdeckt vergessenen Forstexperten neu

Hohenstein-Ernstthal
Konrad Geithner hat zu einem Förster und Jäger des 18. Jahrhunderts recherchiert, der trotz bedeutender Leistungen für die Waldwirtschaft unbekannt ist.
Er setzte sich für die Wiederaufforstung ein und legte sich dabei mit Viehzüchtern an, erkannte die Bedeutung von Boden und Klima für den Wald und schrieb zahlreiche Bücher zur Forstwirtschaft: Der Lichtensteiner Johann Gottlieb Beckmann (1695 bis 1769) zählte zu den großen Forstwissenschaftlern seiner Zeit – und ist doch vergessen. Dies...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.