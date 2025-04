Lichtenstein: In der Passage am Stadion bleibt nur ein Mieter übrig

Der Countdown läuft: Der Pennymarkt schließt in wenigen Wochen. Sämtliche anderen Geschäfte in der Passage sind bereits geschlossen. Nur ein Mieter will nach aktuellem Stand bleiben – und sein Angebot ausbauen.

Die Schließung war bereits so oft angekündigt und wieder herausgeschoben worden, dass mancher gar nicht mehr daran glaubte. Doch nun steht das Datum fest, und es ist wohl nichts mehr daran zu rütteln: Am Samstag, 31. Mai, 18 Uhr, soll der Pennymarkt in der Lichtensteiner Passage am Stadion tatsächlich dicht gemacht werden. Ein paar Tage... Die Schließung war bereits so oft angekündigt und wieder herausgeschoben worden, dass mancher gar nicht mehr daran glaubte. Doch nun steht das Datum fest, und es ist wohl nichts mehr daran zu rütteln: Am Samstag, 31. Mai, 18 Uhr, soll der Pennymarkt in der Lichtensteiner Passage am Stadion tatsächlich dicht gemacht werden. Ein paar Tage...