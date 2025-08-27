Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jan Kunig am Lichtensteiner Neumarkt, er präsentiert das montierte Kalender-Bild dieser Örtlichkeit mit dem historischen Ratskeller.
Jan Kunig am Lichtensteiner Neumarkt, er präsentiert das montierte Kalender-Bild dieser Örtlichkeit mit dem historischen Ratskeller. Bild: Andreas Kretschel
Jan Kunig am Lichtensteiner Neumarkt, er präsentiert das montierte Kalender-Bild dieser Örtlichkeit mit dem historischen Ratskeller.
Jan Kunig am Lichtensteiner Neumarkt, er präsentiert das montierte Kalender-Bild dieser Örtlichkeit mit dem historischen Ratskeller. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Kalender macht Geschichte lebendig
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fotograf Jan Kunig kombiniert in seinen Bildern historische Ansichten der Stadt mit aktuellen Fotos. Am Wochenende ist der Kalender erstmals zu bekommen.

Als Kind träumte Jan Kunig (55) davon, später Fotograf oder am liebsten Naturfilmer zu werden. Es kam anders: Der Hohndorfer arbeitete als Maurer, Trockenbauer und Mechatroniker, kam schließlich zu VW ans Band. Immerhin hatte er dadurch genug Geld, um sich eine ordentliche Kamera zu leisten und den alten Traum aufleben zu lassen. Er habe eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
4 min.
Empörung in Lichtenstein: Pÿur kündigt TV-Verträge – erst mal ohne Begründung
Solche Schreiben flattern in diesen Tagen in etliche Haushalte der Lichtensteiner Innenstadt. Begründet wird die außerordentliche Kündigung darin nicht. Dies soll jedoch noch geschehen.
Seit anderthalb Monaten haben rund 30 Haushalte in der Lichtensteiner Innenstadt keinen Fernsehempfang mehr. Jetzt ist klar: Sie müssen sich nach Alternativen umschauen – nach 40 Jahren wird ihr Kabelanschluss abgeschaltet.
Bernd Appel
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
25.08.2025
2 min.
Schloss Lichtenstein lädt am Samstag ein – Hotelbau stockt weiterhin
Auch diesmal läutet Christian Bretschneider die Schlossglocke und lässt den Türmerruf erschallen.
Zur Nacht der Schlösser werden interessante Einblicke hinter die historischen Mauern und ein buntes Programm geboten. Doch es bleibt unklar, wie es mit dem geplanten Hotel-Umbau weiter geht.
Bernd Appel
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel