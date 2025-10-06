Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andreas Barschel an seinem Haus in Lichtenstein: Die Giebelwand ist nur notdürftig gesichert.
Andreas Barschel an seinem Haus in Lichtenstein: Die Giebelwand ist nur notdürftig gesichert. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Marodes Haus ist weg – der Ärger bleibt
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach jahrzehntelangem Verfall hat das Landratsamt ein marodes Gebäude am Neumarkt abreißen lassen. Bei ihm seien dadurch neue Probleme entstanden, sagt der Nachbar. Doch er kann offenbar nicht mit Hilfe rechnen.

Vor 25 Jahren hat Andreas Barschel (81) das Haus August-Bebel-Straße 24 in Lichtenstein gekauft, wollte hier mit seiner Ehefrau den Ruhestand genießen. Es kam anders: Kurz darauf begannen die Probleme mit dem Leerstand des benachbarten Gebäudes Neumarkt 2. Das einst stattliche Haus verfiel immer mehr und entwickelte sich zu einer derartigen...
