Lichtenstein: Mercedesfahrer rammt beim Ausparken Verkehrsschild und anderes Auto

Mit „Schwungvoll ausgeparkt“ hat die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau ihre Medieninformation über einen Verkehrsunfall überschrieben, der sich am Dienstagabend in Lichtenstein ereignet hat. Den Angaben zufolge war ein 83-jähriger Mann mit einem Mercedes gegen 18.45 Uhr mit zu viel Schwung aus einer Parklücke an der...