Lichtenstein: Pflegedienst „Sonnenschein“ baut am alten Bauhof-Standort neu

Das Familienunternehmen will in einem Jahr sein bisheriges Domizil verlassen und dann an den vierten Standort in seiner Historie wechseln.

Noch sitzt die Ambulante Senioren- und Krankenpflege „Sonnenschein" hinter den bröckelnden Fassaden eines Altbaus gegenüber dem Lichtensteiner Bahnhof. Doch dort wurde es zu eng: Man sei „herausgewachsen", sagt Marcus Rabe, der das Unternehmen seit 2012 führt. Am Mittwoch fand auf der anderen Seite der Bahnlinie, in der...