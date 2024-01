Lichtenstein/St. Egidien: Handwerker sperren Kreuzung am Auersberg-Center

Auch am Dienstag gab es an der Einfahrt zum Gewerbegebiet massive Verkehrseinschränkungen durch eine Blockade. Wie es am Mittwoch weitergeht, ist noch offen.

Männer und Frauen in Warnwesten haben auch am Dienstag auf der Kreuzung der B 173 am Gewerbegebiet Am Auersberg eine Blockade errichtet und den Verkehr in alle Richtungen gestoppt. Jeweils nach einer Stunde konnten die Fahrzeuge aber wieder für 20 Minuten rollen, sodass die Staus in überschaubaren Längen blieben. Die Polizei war vor Ort.