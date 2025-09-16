Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Schilderwald an der B 173 vor der Einfahrt zum Gewerbegebiet Am Auersberg kann verwirrend wirken, aber momentan läuft der Verkehr trotz der Sperrungen meistens recht gut.
Bild: Andreas Kretschel
Der Schilderwald an der B 173 vor der Einfahrt zum Gewerbegebiet Am Auersberg kann verwirrend wirken, aber momentan läuft der Verkehr trotz der Sperrungen meistens recht gut.
Der Schilderwald an der B 173 vor der Einfahrt zum Gewerbegebiet Am Auersberg kann verwirrend wirken, aber momentan läuft der Verkehr trotz der Sperrungen meistens recht gut. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein/St. Egidien: Sanierung der B 173 ist angelaufen
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Auswirkungen der Vollsperrung auf den Verkehr halten sich bislang offenbar in Grenzen. An einer Stelle gibt es allerdings verstärkte Staus.

Seit der vergangenen Woche ist die B 173 zwischen der S 255/Zufahrt St. Egidien und der S 256/Zufahrt zur Miniwelt Lichtenstein voll gesperrt. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, werden dort auf einer Länge von knapp zwei Kilometern die Asphaltdeckschichten in einer Stärke von zwölf Zentimetern...
