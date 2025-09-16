Lichtenstein/St. Egidien: Sanierung der B 173 ist angelaufen

Die Auswirkungen der Vollsperrung auf den Verkehr halten sich bislang offenbar in Grenzen. An einer Stelle gibt es allerdings verstärkte Staus.

Seit der vergangenen Woche ist die B 173 zwischen der S 255/Zufahrt St. Egidien und der S 256/Zufahrt zur Miniwelt Lichtenstein voll gesperrt. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, werden dort auf einer Länge von knapp zwei Kilometern die Asphaltdeckschichten in einer Stärke von zwölf Zentimetern...