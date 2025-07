Lichtenstein: Stadt verlangt mehr Geld von Sportlern

Die Nutzung von Sporthallen und Plätzen wird deutlich teurer – allerdings nicht so teuer wie geplant. „Zähneknirschend“ haben die Vereine zugestimmt. Trotz allem bleibe Vereinssport deutlich preiswerter als ein Fitnessstudio, sagt der SSV-Präsident.

Mit großer Mehrheit hat der Lichtensteiner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung für höhere Gebühren in den kommunalen Sportstätten gestimmt: Es gab 13 Ja-Stimmen, viermal Nein von der CDU sowie zwei Stimmenthaltungen (SPD). In der Begründung des Beschlusses wird darauf verwiesen, dass die letzte Gebührenanpassung 2018 erfolgte und eine...