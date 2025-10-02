Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf der August-Bebel-Straße in Lichtenstein tut sich derzeit nichts.
Auf der August-Bebel-Straße in Lichtenstein tut sich derzeit nichts. Bild: Markus Pfeifer
Auf der August-Bebel-Straße in Lichtenstein tut sich derzeit nichts.
Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Still ruht der Bau auf der August-Bebel-Straße – wegen Überraschung im Untergrund
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit einer Woche tut sich nichts mehr auf der Baustelle August-Bebel-Straße, von Materialmangel ist die Rede. Was ist da los?

Anwohner in der August-Bebel-Straße sind sauer: Einige hatten für nächste Woche Termine für den Bau ihrer Hausanschlüsse und sich entsprechend darauf eingestellt. Doch alle Termine seien geplatzt, plötzlich sei von Materialengpässen und Baustopp die Rede. Keiner wisse, wie es weitergeht, hieß es am Mittwoch. Arbeiter habe man schon seit...
