Lichtenstein: Umstrittener Radweg-Bau an B 173 verzögert sich „auf unbestimmte Zeit“

Vor zwei Jahren sind die Pläne für den Geh- und Radweg von St. Egidien nach Gersdorf erstmals präsentiert worden. Was sagt das Lasuv zum aktuellen Stand und der harschen Kritik am Vorhaben?

Der asphaltierte Weg soll 6,2 Kilometer lang sowie 2,50 bis drei Meter breit sein, entlang der B 173 von der Ampelkreuzung am Gewerbegebiet Am Auersberg bis zum Ortseingang Gersdorf führen und vor allem den Radverkehr stärken: Ende Februar 2024 hatten Vertreter der landeseigenen Gesellschaft List in Lichtenstein öffentlich die Pläne für den...