Lichtenstein: Warum Heinrichsort ein neues Feuerwehrgerätehaus braucht

Direkt am Ortseingang von Heinrichsort aus Richtung Lichtenstein soll in etwa zwei Jahren das neue Gerätehaus für die Feuerwehr des Ortsteils stehen. Noch ist die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Wie Ortsvorsteherin Annett Richter (parteilos) erläutert, wird das geplante Gebäude in den Hang hineingebaut, es wird also nichts aufgeschüttet: "Es...